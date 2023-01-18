Они не специально

Крупный проект АО «СИБУР-Химпром» по созданию нового производства специальных пластификаторов исключен из перечня приоритетных инвестиционных. Соглашение о создании нового производства стоимостью 7,9 млрд руб. было подписано еще в 2019-м и планировалось к реализации к 2024 году. Инициатором исключения проекта из перечня стал «СИБУР-Химпром», пояснивший, что проект остается в «порт­феле инвестиционных идей компании», но сейчас предприятие намерено фокусироваться на проектах, повышающих стабильность действующих производств. Эксперты считают, что в условиях санкций и закрытия экспортных рынков проект нуждается в новом обосновании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Министерство экономического развития Пермского края опубликовало реестр приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) — 64 проекта. По итогам прошедшего в конце декабря Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае в реестр были включены пять новых проектов: ПАО «Уралкалий» (70,5 млрд руб.), ООО «Инвест Строй» (2 млрд руб.), ООО «Пермь-Газ-Гарант» (384 млн руб.), «Ива-Девелопмент» (1 млрд руб.), ООО «ВишераБиоТопливо» (25 млн руб.).

Из реестра в конце прошлого года было исключено четыре инвестиционных проекта: ООО «Квадрат», ООО «РОЗАС», АО «СИБУР-Химпром» и ООО «Северный деловой лес». Первые две компании реализовали проекты. ООО «РОЗАС» инвестировало в создание производства плит ОСП 335 млн руб., ООО «Квадрат» вложило 109 млн руб. в создание сухого порта «Чайковский».

ООО «Северный деловой лес» планировало вложить 421 млн руб. в организацию деревообрабатывающего производства в Пермском крае. По данным «Ъ-Прикамье», инициатор проекта пояснил отказ «сложившейся экономической ситуацией».

Крупнейший из исключенных из числа ПИП — «Создание нового производства специальных пластификаторов мощностью 25 тыс. тонн в год по собственной технологии» АО «СИБУР-Химпром». В заявлении, поступившем от компании в адрес Агентства инвестиционного развития, причиной такого решения указано «отсутствие необходимости в наличии „приоритетного“ статуса в отношении проекта». Статус приоритетного был присвоен проекту в мае 2019 года правительством губернатора Максима Решетникова. В рамках соглашения компании был предоставлен земельный участок площадью 3 га в аренду без проведения торгов. Договор аренды был расторгнут.

Напомним, механизм ПИП — один из инструментов, направленных на обеспечение благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе. Присвоение статуса предполагает предоставление земельных участков без торгов, получение права на инвестиционный налоговый вычет и административную поддержку правительства Прикамья. Всего в 2022 году статус приоритетного присвоен 27 проектам, что более чем в два раза превышает показатель 2021 года. Общий объем средств, которые компании по итогам 2022-го намерены вложить в создание промышленных и инфраструктурных объектов, составляет 87,3 млрд руб. При этом будет создано более 1,1 тыс. новых рабочих мест.

Инвестиционное соглашение о создании нового производства было подписано в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. Планировалось, что продукт будет реализовываться как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Производство спецпластификаторов должно было стать следующим этапом развития специальной химии на пермском предприятии вслед за открытым производством экологичного пластификатора ДОТФ.

«Проект строительства производства спецпластификаторов на „СИБУР-Химпроме“ по-прежнему остается в портфеле инвестиционных идей компании. В настоящий момент фокусируемся на проектах, способствующих повышению стабильности действующих производств. Но вместе с тем продолжаем изучать рыночный потенциал новых решений и прорабатывать эффективность расширения продуктового портфеля»,— пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе компании.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев считает, что проблема может заключаться в потере выгодности нового производства из-за изменившихся внешнеэкономических условий. По его словам, малотоннажная химия имеет низкую рентабельность, несопоставимую с крупнотоннажным производством полимеров. «Разработка технологии, подбор оборудования, строительство и налаживание производства — все это окупается при определенных объемах продаж новой продукции. Если емкость внутреннего рынка недостаточно большая, то выгоднее было бы для собственных нужд закупать ее по импорту,— говорит Алексей Калачев.— Когда проект затевался, расчет был не только на импортозамещение, но и на поставки продукции на экспорт. В условиях санкций, когда ряд экспортных рынков закрылся, проект нуждается в новом обосновании. Приостановка реализации и перенос сроков могут быть связаны с необходимостью адаптации проекта под новые экономические условия».

Ирина Суханова