Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 11,57%

Годовая инфляция на неделе с 10 по 16 января составила 11,57%, сообщается в обзоре Минэкономики. За период с 1 по 9 января этот показатель был на отметке 11,65%.

По данным Росстата, на плодоовощную продукцию цены в среднем выросли на 3,0%, цены на колбасы, гречневую крупу, макароны и сахар-песок понизились на 1,1%, 1,0%, 0,6%, 0,3% соответственно.

Среди медикаментов подорожал ренгалин, подешевели левомеколь и валидол, на 0,6% и 0,3% соответственно.

В группе непродовольственных товаров выросли цены на детские подгузники, стиральные порошки и зубные пасты на 0,1%, на 0,1% снизилась стоимость гигиенических прокладок.

Мария Федотова