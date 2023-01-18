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Коммерсантъ FM
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Игорный бизнес довел до Украины

По обвинению в растрате заочно арестован владелец первых казино в России

Как стало известно «Ъ», хищение около 1 млрд руб. в составе преступной группы инкриминируется бывшему владельцу ООО «Роял тайм групп» Рашиду Таймасову, открывшему в свое время первое после введения в России ограничений на игорную деятельность легальное казино. По версии МВД, именно на такую сумму под видом вложений в игорный бизнес его фирма получила восемь кредитов в Татфондбанке (ТФБ). Впоследствии ничем не обеспеченную задолженность у находившегося на гране краха ТФБ выкупила его «дочка» — Тимер-банк. Как считают правоохранители, преступление находящийся в международном розыске и заочно арестованный бизнесмен Рашид Таймасов совершил в сговоре с бывшими первым заместителем председателя правления ТФБ Рамилем Насыровым и экс-председателем правления Тимер-банка Айратом Камаловым, суд над которыми сейчас идет в Татарстане.

Рашид Таймасов на строительстве первого интегрированного курорта игорной зоны «Янтарная». 2015 год

Рашид Таймасов на строительстве первого интегрированного курорта игорной зоны «Янтарная». 2015 год

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Рашид Таймасов на строительстве первого интегрированного курорта игорной зоны «Янтарная». 2015 год

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Разбираться во взаимоотношениях лопнувшего ТФБ, который остался должен своим клиентам более 182 млрд руб., и его «дочкой» Тимер-банком следственный департамент МВД начал в августе 2020 года. Тогда было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое впоследствии переквалифицировали на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Основанием для расследования стало заявление новых собственников Тимер-банка.

Напомним, что ТФБ лишился лицензии в марте 2017 года, а Тимер-банк был санирован. Через два года после этого последний перерегистрировался в Москве, и сюда же из Казани переехал и его головной офис. Проведенный аудит выявил ряд сомнительных сделок между ТФБ и его бывшей «дочкой». В частности, следствием было установлено, что в период с 2013 по 2015 год компания «Роял тайм групп» получила в ТФБ на развитие игорного бизнеса восемь кредитов почти на 1 млрд руб. В качестве залога по ним выступали принадлежавшие ООО земли в Зеленодольском районе Татарстана, а поручителем по ним являлся его гендиректор Рашид Таймасов.

Отметим, что в 2010 году Рашид Таймасов и его «Роял тайм групп» открыли первое после введения в стране соответствующих ограничений легальное казино в игорной зоне «Азов-сити» в Краснодарском крае — «Оракул». Выдавались кредиты и на развитие бизнеса в игорной зоне «Янтарная» под Калининградом. Там залогом стало казино Sobranie, считающееся одним из самых крупных игорных заведений в Европе.

Организатором мошеннической схемы, по которой ее участники успели похитить почти 1 млрд руб., следствие считает бывшего первого заместителя председателя правления ТФБ Рамиля Насырова, с июня 2016 года являвшегося еще и председателем совета директоров Тимер-банка.

К участию в махинации, по версии МВД, господин Насыров привлек тогдашних председателя правления Тимер-банка Айрата Камалова и владельца ООО «Роял тайм групп» Рашида Таймасова.

Для осуществления задуманного экс-банкиры сначала провернули операцию по выводу залогового имущества, после чего совет директоров Тимер-банка, на санацию которого в 2014 году Агентство по страхованию вкладов выделило 9,9 млрд руб., одобрил покупку у ТФБ уже ничем не обеспеченных залогами кредитов «Роял тайм групп». Сразу же после этого Рашид Таймасов прекратил их обслуживать.

В феврале 2021 года сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали перебравшихся из Татарстана в Москву Рамиля Насырова и Айрата Камалова. Сейчас уголовное дело в их отношении о растрате рассматривает Вахитовский райсуд Казани.

Что же касается предполагаемого сообщника экс-банкиров Рашида Таймасова, то в 2018 году он был признан банкротом, так же как через год и его компания с долгом в размере 1,5 млрд. руб. В марте прошлого года имущество «Роял тайм групп» в бывшей игорной зоне «Азов-сити», включая два здания казино «Оракул» площадью 1,4 тыс. и 2,4 тыс. кв. м, а также четырехэтажный гостиничный комплекс площадью 7,8 тыс. кв. м, вложения в которые обошлись владельцу почти в 2,3 млрд руб., ушло с молотка за 102 млн руб. Правда, по назначению новый владелец использовать их не сможет — 31 декабря 2018 года по распоряжению правительства России эта игорная зона была закрыта.

При этом свои полномочия в ООО «Роял тайм групп» сам игорный воротила Рашид Таймасов сложил еще в 2016 году, передав их Елене Леушиной. К ней через четыре года и возникли вопросы у следователей.

Впрочем, разобраться в том, что женщина к махинациям не причастна, особого труда не составило. Поиски же Рашида Таймасова успехом не увенчались. По данным силовиков, еще до возбуждения уголовного дела он уехал на Украину, где и проживал как минимум до начала специальной военной операции.

В минувший вторник по ходатайству следствия Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал Рашида Таймасова, которому также заочно инкриминировали особо крупную растрату. Связаться с его адвокатом «Ъ» не удалось.

Олег Рубникович

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