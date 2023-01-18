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Порядка 30% убежищ в Татарстане не готово к приему жителей — МЧС

В настоящее время в Татарстане порядка 30% убежищ не готово к приему населения. Об этом на итоговой коллегии МЧС региона заявил министр Рафис Хабибуллин.

«Из имеющихся на учете защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО) порядка 30 процентов по различным причинам не готовы к приему укрываемых», — отметил господин Хабибуллин.

Он добавил, что в настоящее время в Татарстане защита жителей спланирована на все 100%, в частности, в подвальных и других заглубленных помещениях — на 94%, а в защитных сооружениях — на 6%.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поручил привести убежища в готовность.

"Ъ-Казань"

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