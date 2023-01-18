В Челябинской области число открытых в 2022 году компаний превысило число закрытых на 6,7%

По итогам 2022 года количество вновь зарегистрированных компаний в Челябинской области превысило число ликвидированных организаций на 6,7%. «Смертность» бизнеса сократилась на 30% по сравнению с 2021 годом. Такие результаты представлены в исследовании FinExpertiza.

Всего в прошлом году в Челябинской области зарегистрировали 4966 новых коммерческих предприятий, а ликвидировали 4654. В 2021 году количество закрытых организаций превышало число открытых на 2279 или 34,2%. По сравнению с прошлым годом, количество открытий бизнеса в 2022 году выросло на 13,6%, закрытий снизилось на 30%.

По данным аналитиков, только в 19 регионах РФ количество новых компаний превысило число ликвидированных. В целом в России в 2022 году зарегистрировали 242,1 тыс. коммерческих организаций, что на 19,2 тыс., или на 8,6%, больше чем годом ранее. Количество закрытых компаний сократилось на 25,1%, до 280,2 тыс. Это минимум за последние семь лет. Пока в целом по стране количество ликвидированных предприятий больше открытых на 13,6%.