Фото 18.01.2023, 20:48 Фото дня: 18 января Яркие кадры среды Марш медработников в Мадриде, крушение вертолета под Киевом и другие снимки — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бангкок, Таиланд. Местные жители исполняют танец дракона в преддверии китайского Нового года Фото: Reuters / Athit Perawongmetha Санкт-Петербург. Глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров во время визита президента Владимира Путина на Обуховский завод Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Мадрид, Испания. Шествие медработников по улицам города с требованием об улучшении условий труда Фото: Reuters / Susana Vera Бровары, Украина. Место падения вертолета, в результате которого погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель и еще 12 человек Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Дакар, Сенегал. Подростки играют в футбол Фото: Reuters / Zohra Bensemra Лондон, Великобритания. Люди смотрят на инсталляцию «Земля» Люка Джеррама, установленную в рамках фестиваля Canary Wharf Winter Lights Фото: Reuters / Kevin Coombs Москва. Жители Москвы несут цветы к памятнику украинской поэтессе Лесе Украинке Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Чешир, Великобритания. Байдарка плывет по реке Уивер Фото: Reuters / Molly Darlington Следующая фотография 1 / 8 Бангкок, Таиланд. Местные жители исполняют танец дракона в преддверии китайского Нового года Фото: Reuters / Athit Perawongmetha Санкт-Петербург. Глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров во время визита президента Владимира Путина на Обуховский завод Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Мадрид, Испания. Шествие медработников по улицам города с требованием об улучшении условий труда Фото: Reuters / Susana Vera Бровары, Украина. Место падения вертолета, в результате которого погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель и еще 12 человек Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Дакар, Сенегал. Подростки играют в футбол Фото: Reuters / Zohra Bensemra Лондон, Великобритания. Люди смотрят на инсталляцию «Земля» Люка Джеррама, установленную в рамках фестиваля Canary Wharf Winter Lights Фото: Reuters / Kevin Coombs Москва. Жители Москвы несут цветы к памятнику украинской поэтессе Лесе Украинке Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Чешир, Великобритания. Байдарка плывет по реке Уивер Фото: Reuters / Molly Darlington