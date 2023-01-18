Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фото дня: 18 января

Яркие кадры среды

Марш медработников в Мадриде, крушение вертолета под Киевом и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Предыдущая фотография
Бангкок, Таиланд. Местные жители исполняют танец дракона в преддверии китайского Нового года

Бангкок, Таиланд. Местные жители исполняют танец дракона в преддверии китайского Нового года

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Санкт-Петербург. Глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров во время визита президента Владимира Путина на Обуховский завод

Санкт-Петербург. Глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров во время визита президента Владимира Путина на Обуховский завод

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Мадрид, Испания. Шествие медработников по улицам города с требованием об улучшении условий труда

Мадрид, Испания. Шествие медработников по улицам города с требованием об улучшении условий труда

Фото: Reuters / Susana Vera

Бровары, Украина. Место падения вертолета, в результате которого погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель и еще 12 человек

Бровары, Украина. Место падения вертолета, в результате которого погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель и еще 12 человек

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Дакар, Сенегал. Подростки играют в футбол

Дакар, Сенегал. Подростки играют в футбол

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Лондон, Великобритания. Люди смотрят на инсталляцию «Земля» Люка Джеррама, установленную в рамках фестиваля Canary Wharf Winter Lights

Лондон, Великобритания. Люди смотрят на инсталляцию «Земля» Люка Джеррама, установленную в рамках фестиваля Canary Wharf Winter Lights

Фото: Reuters / Kevin Coombs

Москва. Жители Москвы несут цветы к памятнику украинской поэтессе Лесе Украинке

Москва. Жители Москвы несут цветы к памятнику украинской поэтессе Лесе Украинке

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Чешир, Великобритания. Байдарка плывет по реке Уивер

Чешир, Великобритания. Байдарка плывет по реке Уивер

Фото: Reuters / Molly Darlington

Следующая фотография
1 / 8

Бангкок, Таиланд. Местные жители исполняют танец дракона в преддверии китайского Нового года

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Санкт-Петербург. Глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров во время визита президента Владимира Путина на Обуховский завод

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Мадрид, Испания. Шествие медработников по улицам города с требованием об улучшении условий труда

Фото: Reuters / Susana Vera

Бровары, Украина. Место падения вертолета, в результате которого погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель и еще 12 человек

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Дакар, Сенегал. Подростки играют в футбол

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Лондон, Великобритания. Люди смотрят на инсталляцию «Земля» Люка Джеррама, установленную в рамках фестиваля Canary Wharf Winter Lights

Фото: Reuters / Kevin Coombs

Москва. Жители Москвы несут цветы к памятнику украинской поэтессе Лесе Украинке

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Чешир, Великобритания. Байдарка плывет по реке Уивер

Фото: Reuters / Molly Darlington

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...