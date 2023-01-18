Число импортирующих из России фирм в Финляндию сократилось на 85%

Количество финских компаний, осуществляющих импорт из России, сократилось в 2022 на 85%. На конец года число таких компаний составляло не менее 100, заявил руководитель отдела статистики таможни страны Олли-Пекка Пенттиля.

«В ноябре 2022 года на Россию приходилось лишь 3,6% нашего импорта, по сравнению с 12,3% в марте того же года»,— подчеркнул он (цитата по агентству «Прайм»).

В конце прошлого года две трети финского импорта из России составляла никелевая руда, которую «Норильский никель» привозит на собственное предприятие в Харьявалте. При этом с 2023 года транспортировкой руды занимается частный железнодорожный перевозчик.

Кроме того, 95% поставок из РФ на фоне санкций выполняются морским транспортом. Господин Пенттиль прогнозирует, что в марте текущего года импорт из России сократится до нескольких десятков миллионов евро.

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