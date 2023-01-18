Что посмотреть

Из всех премьер этого года мы выбрали десять самых интересных. Продолжения нашумевших франшиз, новые проекты больших режиссеров, и, конечно, куда без кино по комиксам. Рассказываем, на какие кинопремьеры стоит обратить особое внимание.

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» (февраль)

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Первый фильм киновселенной Marvel в этом году. Человек-муравей (Пол Радд) борется с новым главным злодеем Кангом. Если в прошлых фильмах Marvel зло олицетворял фиолетовый титан Танос, в новых фильмах уже обновленный состав Мстителей будет биться против Канга. А все фильмы, которые выйдут в ближайшие несколько лет, будут подводить нас к этому противостоянию.

«65» (март)

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Скотт Бек и Брайан Вудс — дуэт, который подарил аудитории «Тихое место», один из лучших хорроров последних лет. В новом фильме «65» астронавт (Адам Драйвер) после крушения оказывается на пригодной для жизни планете. Планета в точности повторяет доисторическую землю, а именно 65 млн лет назад. Sci-fi экшн о выживании и поиске пути домой.

«Стражи галактики. Часть 3» (май)

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Пожалуй, одна из лучших франшиз внутри киновселенной Marvel — история команды неудачников, которые раз за разом спасают вселенные. Режиссер Джеймс Ганн, теперь возглавивший главную студию—конкурента Marvel, DC, все же успел закончить свой последний фильм. Точно стоит ждать отличного саундтрека, комедии и хорошего актерского состава.

«Человек-паук: Паутина вселенных» (июнь)

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Продолжение самого заметного мультфильма последних лет. Анимация первой части получила множество похвал, а сам фильм даже получил премию «Оскар» в 2019 году. В этот раз нас ждет продолжение истории Майлза Моралеса (новый Человек-паук), а также других героев, которых объединяет связь с арахнидами.

«Индиана Джонс и часы судьбы» (июнь)

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Мы не ждали, но это случилось. В 2023-м на экраны выйдет новая часть приключений самого крутого ученого-археолога со шляпой и кнутом — речь, конечно, об Индиане Джонсе. 80-летний Харрисон Форд вернулся к роли Джонса — новый фильм станет прямым продолжением «Королевства хрустального черепа», которое вышло в 2008 году. В новом фильме к Форду присоединятся Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас, Фиби Уоллер-Бридж и другие.

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» (июль)

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Том Круз и Итан Хант неразделимы. Еще бы — актер играет роль первоклассного агента уже 27 лет! О новой части известно не так много, однако для нее 60-летний Том Круз прыгнул на мотоцикле с обрыва (к счастью, с парашютом).

«Оппенгеймер» (июль)

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Пожалуй, один из самых ожидаемых фильмов-2023. Байкопик Кристофера Нолана об «отце» атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Заглавную роль играет ирландец Киллиан Мерфи, давний любимчик Нолана. В новом фильме Нолана также сыграли Роберт Дауни-мл., Рами Малек, Флоренс Пью, Мэтт Дэймон и другие. Тем, кто знает стиль Нолана, стоит ждать впечатляющих эффектов и альтернативного взгляда на физику (и, скорее всего, время).

«Барби» (июль)

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Основной сюжет фильма строится на том, что самую популярную в мире куклу Барби (Марго Робби) выгнали из Барбиленда, после чего она отправилась знакомиться с привычным нам миром. Роль вечного спутника, Кена, исполнил Райан Гослинг. В плане актеров этот фильм — пример, как принято говорить в индустрии, дримкаста. То есть идеального подбора актеров для своих ролей.

«Дюна: Часть 2» (ноябрь)

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Первый фильм не понравился многим фанатам первоисточника — основной претензией было огромное количество вырезанных сюжетных линий. Однако первый фильм был пробным: зритель знакомился со вселенной и ее законами. Теперь герои Зендаи и Тимоти Шаламе могут исследовать собственные сюжетные арки, а мы — больше погружаться в мир «Дюн».

«Вонка» (декабрь)

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Еще одна лента с Тимоти Шаламе в главной роли. На этот раз актер сыграет роль Вилли Вонки — мы увидим историю становления легендарного шоколатье и его знакомство с умпа-лумпами. Помимо Шаламе в фильме также сыграют Роуэн Аткинсон, Оливия Колман и другие. За режиссуру отвечает Пол Кинг — он подарил нам невероятно успешные фильмы о медведе Паддингтоне.