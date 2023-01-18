В Челябинской области выявили четыре сайта, торгующие ветпрепаратами без лицензии

Региональное управление Россельхознадзора в 2022 году выявило в Челябинской области четыре сайта, через которые без лицензии продавали ветеринарные препараты. Еще три таких интернет-ресурса выявили в Курганской области. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Граждане, не имеющие лицензии на фармацевтическую деятельность, через такие сайты продавали ветеринарные препараты. Часть реализуемых лекарственных средств не была зарегистрирована РФ. Материалы по выявленным нарушениям Россельхознадзор направил в Роскомнадзор. Ведомство приняло решение о блокировке сайтов.