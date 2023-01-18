Первый российский аналог IELTS и TOEFL представили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде представили первую российскую сертификационную систему для проверки знания иностранных языков «Лингвотест», сообщили в пресс-службе правительства региона. Это аналог международных экзаменов IELTS и TOEFL, регистрация на которые приостановлена в России с марта.

Систему разработали специалисты нижегородского кампуса Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) совместно с Росаккредагентством и издательством «Просвещение».

После прохождения «Лингвотеста» участники получат неограниченный по сроку действия сертификат, подтверждающий уровень владения языком. Центр тестирования планируют открыть на базе НИУ ВШЭ, первый экзамен проведут в марте 2023 года.

Пока с помощью «Лингвотеста» можно определить уровень владения только английским языком. Создатели намерены увеличить количество иностранных языков в системе и распространить разработку не только в России, но и за границей, чтобы результаты теста признавались зарубежными университетами и организациями.

Елена Ковалева