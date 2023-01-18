Mazda CX-90 получит 340-сильный двигатель

Компания Mazda раскрыла подробности о кроссовере CX-90, который станет флагманской моделью в Северной Америке.

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Фото: Mazda Mazda CX-90

Фото: Mazda

Топовая версия модели получит новый рядный 6-цилиндровый бензиновый турбомотор. Мощность 3,3-литрового агрегата составит 340 л.с., что сделает новинку самой мощной серийной Mazda в современном модельной линейке бренда.

Новинка станет самым крупным автомобилем премиального семейства Large Product Group, построенного на разработанной специально для него платформе. Для машины также анонсирована версию e-Skyactiv PHEV — первый подключаемый гибрид Mazda в США.

Официальная премьера Mazda CX-90 состоится 31 января 2023 года.

Максим Вершинин