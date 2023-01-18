Имущество разорившейся компании «Алюминий-Альянс» в Краснодаре оценили в 1,8 млрд рублей

Строительные материалы, объект незавершенного строительства, сооружения и здания, а также право аренды земельного участка в Краснодаре, принадлежащие ООО «Алюминий-Альянс», оценили в 1,8 млрд руб. Отчет оценщика опубликован на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Оценщик определил рыночную стоимость стройматериалов компании-банкрота в 1 млн руб. Цена офисного здания (объект незавершенного строительства), земельного участка и оборудования предприятия (ул. Новороссийская, 102/7 в Краснодаре) составила 1,8 млрд руб. Площадь земельного участка должника — 5,9 тыс. кв. м. В отчете оценщика сообщается, что участок выровнен, спланирован, подведены инженерные коммуникации, его кадастровая стоимость составляет 85,6 млн руб. Готовность офисного здания, согласно данным технического плана, составляет 94%.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алюминий-Альянс» зарегистрировано в 2009 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — специализированные строительные работы. Учредитель предприятия — Юрий Никитин. Выручка компании за 2021 год составила 64,3 млн руб., прибыль — 1,8 млн руб.

В марте 2021 года ООО «СтройПоставка» обратилось в суд с заявлением о признании компании банкротом. В июле 2022 года предприятие признано Арбитражным судом Краснодарского края банкротом, в августе введена процедура конкурсного производства.

В октябре 2022 года ООО «Алюминий-Альянс» кредиторы предъявили требования на 480,3 млн руб. Основанием для требований стали договоры займа и инвестирования.

Тат Гаспарян

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