Еще шесть домов снесут у площади Сенной для строительства метро

Дома на улицах Ковалихинской, №100/264 и Горького, №266-274 снесут для строительства метро на площади Сенной. Постройки не являются объектами культурного наследия, сообщили в главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД).

«Планируется, что прямо под этими домами пойдет тонелепроходческий щит, ветхие стены могут попросту не выдержать нагрузки. Здания решено изъять, а владельцам выплатить компенсацию»,– сообщили в ГУММиД.

Ранее сообщалось, что для строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде потребуется снести около 50 зданий. Собственникам изымаемых помещений обещают выплатить компенсации. Всего на демонтаж строений выделили 530 млн руб.

Стоимость продления Автозаводской линии метро по контракту составит за 35,5 млрд руб. До 2025 года подрядчик «Моспроект-3» планируется построить две станции — на Сенной площади и площади Свободы.

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Анастасия Еремина