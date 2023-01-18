В отношении винзавода «Первомайский» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении винзавода «Первомайский» (Анапа) процедуру наблюдения на три месяца, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С заявлением о банкротстве «Первомайского» в суд обратилась ростовская компания «Южный аграрий», перед которой у винзавода возникла задолженность в сумме 57 млн руб.

ООО «Винзавод "Первомайский"» было зарегистрировано в Анапе в 2008 году, учредитель и генеральный директор – Валерий Вардоев, по данным справочных систем, предприятие производит вина, сокосодержащие напитки, минеральную воду «Анапская» и «Семигорская». Выручка и прибыль винзавода «Первомайский» в 2021 году были нулевыми, в 2020 году выручка составила 5,1 млн руб. при убытках в сумме 2,1 млн руб.

Анна Перова, Краснодар