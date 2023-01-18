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Коммерсантъ FM
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Лавров: Россия не будет вести переговоры с Зеленским

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на итоговой пресс-конференции, что Россия готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам, однако пока их не поступало. Речи о переговорах российской стороны с президентом Украины Владимиром Зеленским, как пояснил глава МИДа, сейчас быть не может.

«О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством»,— объяснил министр в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Согласно указу президента Украины №679 от 30 сентября 2022 года, украинское руководство «констатирует невозможность» проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом запрет на переговоры украинской стороны с правительством России документ не вводит.

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина по-прежнему готова вести переговоры с Россией, но «другой»: чьи представители смогут признать неправомерность политики, проводимой в отношении Украины действующим российским руководством.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

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