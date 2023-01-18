В Саратовской области отчитались о снижении числа безработных на 30%

В Саратовской области насчитывается 7 тыс. безработных жителей. Ситуацию на рынке занятости губернатор Роман Бусаргин обсудил с министром труда и соцразвития региона Сергеем Егоровым.

По отчетам, в начале прошлого года безработных насчитывалось 9 тыс. человек. За год их число снизилось на 30%, отметили в облправительстве. Ситуация на рынке труда оценивается как стабильная.

Сейчас службы занятости располагают 25 тыс. вакансий. Среднее время поиска работы составляет три месяца.

По данным минтруда области, наиболее востребованы медицинские работники, специалисты для предприятий электротехники и электроники.

Марина Ковалева