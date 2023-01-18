Бывшего директора школы в Белорецке подозревают во взяточничестве

Белорецкий межрайонный следственный отдел возбудил семь уголовных дел в отношении бывшего директора школы №8 в Белорецке Альфиры Халиуллиной. Она подозревается в мелком взяточничестве (ч. 1 и 2 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

По версии следствия, в период с 2018 по 2021 годы женщина начисляла своим подчиненным стимулирующие выплаты, а после требовала вернуть ей часть премий. Всего ей было передано сотрудниками более 430 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Полученные деньги экс-руководитель присваивала себе.

Следователи устанавливают обстоятельства совершенных преступлений и причастность Альфиры Халиуллиной к аналогичным преступным фактам.

Карина Мамаева

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