В строительство комплекса по переработке дикоросов в Кудымкаре инвестируют 100–130 млн рублей

Депутат краевого заксобрания, бизнесмен из Кудымкара Алексей Петров инвестирует в строительство завода по переработке ягод и грибов 100–130 млн руб. Господин Петров рассказал Ura.ru, что рассчитывает привлечь на строительство этого объекта льготный кредит. «В ближайшее время буду защищать проект в министерстве агропромышленного комплекса Пермского края»,— отметил депутат.

Планируется, что общая площадь комплекса составит 1,3 тыс. кв. м. Его возведением займется подрядчик из Кировской области, который уже построил несколько объектов в Кудымкаре. «Площадка под строительство уже отведена, все необходимые коммуникации подведены. Самое главное, что строительство согласовано с правительством Пермского края и губернатором»,— добавил господин Петров. По словам предпринимателя, в результате запуска проекта на предприятии трудоустроят около 50 человек.

Минувшей осенью депутат Алексей Петров сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о планах построить на территории Коми-Пермяцкого округа предприятие по переработке дикоросов. Основным сырьем будут грибы и ягоды. Объемы выпускаемой продукции будут зависеть от покупательского спроса.

Алексей Петров является единственным учредителем и директором ООО «Маркетинг», которое, по данным Kartoteka.ru, арендует и управляет недвижимостью в Кудымкаре. Бизнесмен основал мясокомбинат «Петровский мясной дом», а также развивает в Коми-Пермяцком округе заведения общепита, например ресторан «Национальный», кафе «Телега». Предприниматель производит кондитерские изделия, хлеб и прочую продукцию. В конце 2020 года господин Петров запустил в Кудымкаре сырное производство и сеть «Петровский наши продукты». Первый магазин сети открылся в Перми, в нем продаются продукты питания, изготовленные и переработанные на предприятиях бизнесмена в Коми-округе.