Суд отменил приговор экс-замглавы свердловского СКР Бусылко по делу о взятке

Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил приговор бывшему заместителю главы СУ СКР по Свердловской области Михаил Бусылко и экс-зампрокурора региона Дмитрию Чуличкову, осужденным за получение взятки. Аналогичное решение было принято по третьему фигуранту дела – адвокату Владиславу Вострецову, ранее признанному виновным в посредничестве в передаче взятки и мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В пресс-службе суда «Ъ-Урал» рассказали, что дела отправили в Ленинский районный суд для рассмотрения новым составом. Также было принято решение оставить экс-силовиков под арестом до 10 апреля.

Напомним, приговор экс-силовикам и адвокату Ленинский райсуд вынес в августе 2021 года. Михаил Бусылко был приговорен к восьми годам шести месяцам строгого режима, Дмитрий Чуличков – к девяти годам, а Владислав Вострецов – к девяти годам шести месяцам (позже апелляция снизила приговор на два года).

Следствие установило, что Михаил Бусылко и Дмитрий Чуличков получили около 2 млн руб. за помощь в возобновлении расследования уголовного дела о хищении активов АО «Металлургический завод имени Бардина». Из общей суммы взятки 1 млн руб. был предназначен для господина Чуличкова, а оставшийся 1 млн руб. Михаил Бусылко взял себе «за использование должностного положения».

Деньги через своего адвоката Владислава Вострецова передал владелец завода Виталий Трухин, который позже обратился к силовикам с информацией о вымогательстве взятки. Михаил Бусылко был задержан 29 ноября 2019 года по обвинению в получении взятки в размере 1,8 млн руб. от Владислава Вострецова, которому он пообещал помочь с возбуждением уголовного дела.

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