Березниковский содовый завод обязали заплатить 111 млн рублей за сброс отходов

Пермский краевой суд удовлетворил представление прокуратуры на решение суда первой инстанции об отказе во взыскании с Березниковского содового завода компенсации за вред, причиненный природной среде. Краевой суд обязал предприятие выплатить в бюджет 111 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ранее Росприроднадзор и прокуратуры установили, что неподалеку от шламонакопителя Березниковского содового завода образовался водоем с жидкостью ярко-голубого цвета, берега которого покрыты белым кристаллизованным веществом. Из-за нарушения целостности траншеи, соединяющей промышленные резервуары сточных вод, на земельный участок вблизи Камы, государственная собственность на который не разграничена, попадали неочищенные воды.

Учитывая выявленные нарушения, природоохранный прокурор обратился в суд с требованием возместить вред, причиненный природной среде, который был оценен в размере свыше 111 млн руб. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований надзорного ведомства, в связи с чем прокуратурой внесено апелляционное представление на вынесенное судебное решение.

Березниковский содовый завод — один из крупнейших в стране производителей соды и карбонатных пород. Предприятие входит в структуру АО «Башкирская содовая компания». В 2020 году суд удовлетворил требования прокуратуры об изъятии 95,72% акций БСК в пользу государства.