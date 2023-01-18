Инвестора строительства первого казино в игорной зоне Кубани заочно арестовали по делу о растрате

Бизнесмена Рашида Таймасова, компания которого построила первое казино в игорной зоне в Щербиновском районе, заочно арестовали по подозрению в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

«В отношении Таймасова избран арест на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ. Он объявлен в международный розыск»,— сообщили изданию в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

Казино «Оракул» в игорной зоне «Азов-сити» построила татарстанская компания «Роял тайм групп», которой руководил подозреваемый. Проект финансировался с привлечением кредитов Татфондбанка и «Ак Барс» банка. Инвестиции в строительство казино и гостиницы составили 2,3 млрд руб. К 2019 году по решению властей РФ игорную деятельность в Щербиновском районе остановили в связи с развитием игорной зоны «Красная Поляна» в Сочи. Компания оценивала ущерб в несколько миллиардов рублей, которые пыталась отсудить у властей Кубани, но арбитражные суды не поддержали этих требований. «Роял тайм групп» признали банкротом в 2019 году. Долги организации составляли 1,5 млрд руб. Летом 2022 года имущество оператора казино выкупила компания из Москвы «Башстройсервис» за 53 млн руб. Изначально лот выставлялся за 322,2 млн руб.

В 2017 году у Татфондбанка отозвали лицензию. Вскоре директора «Роял Тайм Групп» Елену Леушину задержали в связи с расследованием дела о махинациях в кредитной организации, но позднее отпустили.

Экс-глава организации был признан банкротом летом 2018 года. Бизнесмен выступал поручителем по кредитным договорам между «Роял тайм групп» и Татфондбанком на общую сумму 353 млн руб. Агентство по страхованию вкладов предъявило предпринимателю претензии на общую сумму 420 млн руб.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Роял Тайм Групп» зарегистрировано в Казани в 2008 году. Основной вид деятельности — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества. В 2021 году выручка организации составила 85 млн руб., чистый убыток — 560,2 млн руб. Владельцем указана кипрская фирма Gucen Enterprises Ltd.

Анастасия Донскова

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