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Коммерсантъ FM
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Обанкротившаяся криптобиржа FTX обвинила хакеров в краже $415 млн

Криптобиржа FTX, обанкротившаяся в ноябре 2022 года, сообщила, что при хакерской атаке с ее счетов было выведено $415 млн. Об этом говорится в сообщении для кредиторов на сайте криптобиржи.

В сообщении говорится, что $323 млн были украдены у международной FTX.com, еще $90 млн — со счетов американского подразделения компании, а $2 млн вывели из хедж-фонда Alameda Research. Компания утверждает, что хакерский взлом произошел вскоре после краха биржи в ноябре прошлого года.

FTX Group объявила о банкротстве 11 ноября. На следующий день власти Багамских островов конфисковали $3,5 млрд цифровых активов обанкротившейся криптобиржи для их сохранности. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид находится в США, куда он был экстрадирован в рамках дела об обмане инвесторов. Его арестовали 13 декабря на Багамских островах по запросу США по обвинению в обмане инвесторов критобиржи. Юристы FTX нашли $5 млрд для выплаты компенсаций клиентам.

Анастасия Ларина

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