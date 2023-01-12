Юристы обанкротившейся криптобиржи FTX нашли $5 млрд для компенсаций клиентам

Юристы криптовалютной биржи FTX, обанкротившейся в ноябре прошлого года, заявили, что обнаружили принадлежащие компании ликвидные активы на сумму около $5 млрд. В их число входят наличные, криптовалюта и инвестпродукты, что позволяет направить вырученные средства на компенсацию пострадавшим клиентам компании.

В настоящее время в суде штата Делавэр идет процесс по банкротству компании, в рамках этого процесса юристы и сделали свое заявление. Ранее суд удовлетворил их ходатайство не раскрывать имена ее клиентов. Пока неизвестно, сколько всего средств задолжала компания. По состоянию на 20 декабря активы FTX оценивались всего в $1 млрд, тогда как еще в начале осени — более чем в $30 млрд.

Юристы FTX также заявили, что сейчас «идет процесс по монетизации около 300 нестратегических инвестиций на сумму около $4,6 млрд». Кроме того, власти Багамских островов, где была зарегистрирована FTX, арестовали счета компании примерно с $425 млн, которые также должны пойти на выплаты клиентам.

Евгений Хвостик