Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Старейшая в мире женщина умерла во Франции в возрасте 118 лет

Старейшая в мире женщина, 118-летняя французская монахиня Люсиль Рандон, умерла во сне в доме престарелых. Об этом сообщает AFP. Она стала старейшим человеком Земли после смерти женщины из Японии Канэ Танаки в апреле 2022 года.

«Это большая печаль, но... это было ее желание присоединиться к своему любимому брату. Для нее это освобождение»,— сообщил представитель дома престарелых Сент-Катрин-Лабур в Тулоне, где жила монахиня.

Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она была гувернанткой, а затем работала в госпитале. Она стала монахиней в 1979 году: в монастыре в Савойе женщина провела 30 лет.

Люсиль Рандон продолжала работать вплоть до 108 лет. В начале 2010-х годов она полностью ослепла и была вынуждена передвигаться на инвалидном кресле. Женщина говорила, что причина ее долголетия — употребление вина и шоколада. В возрасте 116 лет Люсиль Рандон перенесла коронавирус.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...