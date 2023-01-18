Старейшая в мире женщина умерла во Франции в возрасте 118 лет

Старейшая в мире женщина, 118-летняя французская монахиня Люсиль Рандон, умерла во сне в доме престарелых. Об этом сообщает AFP. Она стала старейшим человеком Земли после смерти женщины из Японии Канэ Танаки в апреле 2022 года.

«Это большая печаль, но... это было ее желание присоединиться к своему любимому брату. Для нее это освобождение»,— сообщил представитель дома престарелых Сент-Катрин-Лабур в Тулоне, где жила монахиня.

Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она была гувернанткой, а затем работала в госпитале. Она стала монахиней в 1979 году: в монастыре в Савойе женщина провела 30 лет.

Люсиль Рандон продолжала работать вплоть до 108 лет. В начале 2010-х годов она полностью ослепла и была вынуждена передвигаться на инвалидном кресле. Женщина говорила, что причина ее долголетия — употребление вина и шоколада. В возрасте 116 лет Люсиль Рандон перенесла коронавирус.

Анастасия Ларина