Кировская область не уступила Татарстану собственность на 60 га земель горнолыжного комплекса «Медная гора»

Кировская область оставила за собой право собственности на 60 га земель на границе с Куморским районом Татарстана, на которые претендовала республика.

Как писал «Ъ-Казань», Рустам Минниханов обращался к губернатору Кировской области Александру Соколову с предложением согласиться на включение в состав Татарстана территорий области, на которых расположены горнолыжный комплекс «Медная гора» и кукморская горнолыжная детско-юношеская спортивная школа. Республика предлагала взамен другие смежные участки.

«16 декабря состоялась встреча президента (Рустама Минниханова. – «Ъ-Казань») с губернатором Кировской области, где было достигнуто решение о передаче земельного участка в аренду на 49 лет»,

— сообщил вчера на заседании коллегии министерства земельных и имущественных отношений республики спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин (цитата по «Реальному времени»).

По его словам, арендатором станет предприниматель из Татарстана. Договоренности глав регионов, как отметил господин Мухаметшин, еще предстоит «зафиксировать» документально.

Известно, что владелицей горнолыжного комплекса «Медная гора» является главный тренер сборной Татарстана по горнолыжному спорту Диляра Ибятова. В 80-х здесь занимался спортом Рустам Минниханов.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"