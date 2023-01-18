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Коммерсантъ FM
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Грету Тунберг задержали на акции против добычи угля в Германии

Немецкая полиция задержала шведскую активистку Грету Тунберг возле деревни Лютцерат в земле Северный Рейн—Вестфалия, где уже несколько дней подряд продолжаются протесты экоактивистов. Они выступают против расширения угольного карьера в этой деревне. Полицейские унесли Грету Тунберг с места протестов. О задержании экоактивистки сообщила газета Welt.

Грета Тунберг была в толпе протестующих, которые двинулись в сторону карьера Гарцвайлер, расположенном в деревне. Полицейские применили против активистов дубинки и перцовые балончики. Грету Тунберг унесли полицейские, а других активистов забрали для идентификации личности. Пока сотрудники полиции не установят их личность, они останутся в участке.

Экоактивистов, прибывших в деревню Лютцерат, начали разгонять 11 января. Карьером Гарцвайлер, на обрыве которого находится деревня, владеет угледобывающая компания RWE. В октябре она получила разрешение от властей Германии на расширение карьера и снос деревни. Когда местные жители покинули населенный пункт, протестующие начали селиться в их домах: так они выразили протест против расширения угольного карьера. Когда полицейские начали выгонять экоактивистов из домов, они переселились в дома на деревьях и землянки.

Грета Тунберг была замечена на демонстрации в Лютцерате 15 января: она также выступила в городе Кейенберг, расположенном неподалеку от деревни. 18 января полицейские начали бить экоактивистов в Лютцерате дубинками, тогда как протестующие обливали их грязью и запускали петарды. При столкновениях в этот день пострадали 70 полицейских.

Анастасия Ларина

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