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Коммерсантъ FM
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В столкновениях с экоактивистами в Германии пострадали 70 полицейских

В ходе протестов экоактивистов в немецкой деревне Лютцерат в земле Северный Рейн—Вестфалия 70 полицейских получили травмы при столкновении с протестующими. Об этом сообщила газета Der Spiegel. Экоактивисты борются против расширения угольного карьера, из-за которого все дома этой деревни могут отправить под снос.

Деревня Лютцерат расположена почти на обрыве крупнейшего разреза по открытой добыче угля в Германии — он называется Гарцвайлер. Этим карьером владеет угледобывающая компания RWE. В октябре компания получила окончательное разрешение от властей Германии на расширение карьера и снос деревни.

После этого многие жители покинули населенный пункт. В заброшенных домах поселились экоактивисты: так они решили выразить протест против расширения карьера, который, по их мнению, может навредить экологии. Полицейские начали выгонять экоактивистов из домов, однако они начали селиться в домах на деревьях и рыть землянки, сообщает CNN.

15 января в Лютцерат приехали еще 10 тыс. протестующих со всей Германии. Они направились туда после митинга в городе Кейенберг, расположенным неподалеку от нее. На демонстрации в Кейенберге выступила шведская экоактивистка Грета Тунберг.

По данным Der Spiegel, полицейские оцепили деревню, били протестующих дубинками и задерживали их. Экоактивисты начали обливать полицейских грязью и пускать петарды. Несколько протестующих смогли пробраться в карьер, но их быстро прогнали полицейские. Митинг удалось разогнать к вечеру. Полиция оценила число участников митинга в Лютцерате за 15 января в 15 тыс. человек.

Партия Зеленых считает, что расширение добычи угольного карьера в Лютцерате поможет справиться с последствиями энергетического кризиса на фоне военной операции на Украине. RWE давно планировала расширить шахту, несмотря на критику со стороны климатических организаций.

Анастасия Ларина

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