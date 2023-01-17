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УЗИлок развяжется

Следователи проверяют поставку медтехники в Башкирии

В Уфе сотрудники УФСБ, по данным портала «Пруфы», задержали начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» (УКС) Инну Иксанову и директора ООО «Медтехника» Рустама Аминева. По данным издания, правоохранители могли интересоваться закупкой «контрафактных» аппаратов УЗИ для республиканских медучреждений. Рустам Аминев информацию о задержании не подтвердил и заявил, что «Медтехника» исполняет госконтракты по требованиям законодательства.

Аппараты УЗИ, утверждают в «Медтехнике», соответствуют всем нормам

Аппараты УЗИ, утверждают в «Медтехнике», соответствуют всем нормам

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Аппараты УЗИ, утверждают в «Медтехнике», соответствуют всем нормам

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Во вторник, 17 января, портал «Пруфы» со ссылкой на свои источники сообщил, что задержаны начальник ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» (УКС) Инна Иксанова и директор ООО «Медтехника» Рустам Аминев. По данным портала, госпожа Иксанова была задержана в собственном доме сотрудниками УФСБ по Башкирии.

Получить официальные комментарии в УФСБ по Башкирии не удалось. Собеседники «Ъ-Уфа», знакомые с ситуацией, информацию подтвердили.

Оперативные мероприятия могут быть связаны с закупкой УКСом якобы контрафактных и запрещенных к использованию приказами Росздравнадзора аппаратов ультразвукового сканирования производства санкт-петербургского предприятия «Электрон» для дооснащения больниц в Уфе, Баймаке, а также селах Большеустьикинское и Месягутово, полагают «Пруфы». Договоры на строительство и реконструкцию медучреждений были заключены управлением капстроительства в 2021 году. Поставщиком оборудования была «Медтехника» и якобы аффилированная с ней компания «Медлэнд».

• ООО «Медтехника» (ранее ГУП «Медтехника»), по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в декабре 2016 года. Уставный капитал — 159,8 млн руб. Учредители — Дмитрий и Наталья Поляковы (через ООО «Медэкспосервис»). В 2021 году выручка компании составляла 2,12 млрд руб., чистая прибыль — 315,4 млн руб. В 2020 году компания заключила 516 госконтрактов на общую сумму 3,56 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году «Медтехника» заключила шесть госконтрактов на поставку аппаратов ультразвукового сканирования на общую сумму 223 млн руб. В 2022 году был заключен контракт с минздравом Башкирии на 238,8 млн руб. на поставку 32 аппаратов системы ультразвуковой визуализации.

• ООО «Медлэнд» зарегистрировано в феврале 2013 года. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Учредитель — Алина Казеева. При выручке 335,6 млн руб. чистая прибыль компании в 2021 году составила 65,1 млн руб. В 2020 году «Медлэнд» был поставщиком оборудования по 37 госконтрактам на общую сумму 327,4 млн руб. В 2021 году компания заключила шесть госконтрактов на 60 млн руб. на поставку аппаратов ультразвукового сканирования.

ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» зарегистрировано в марте 2011 года. Предприятие выполняет функции государственного заказчика на стройках и объектах инвестиционных (целевых) программ, реализуемых на территории республики. Учредитель — минстрой Башкирии. Финансовую отчетность учреждение не раскрывает.

Собеседник «Ъ-Уфа» подтвердил интерес правоохранителей к заказчику и поставщикам медоборудования, отметив, что через них следствие ищет выходы на курирующих закупки региональных чиновников. По его словам, господина Аминева после беседы отпустили.

В УКС от комментариев отказались, направив в пресс-службу минстроя Башкирии. В министерстве «Ъ-Уфа» сообщили, что о задержании госпожи Иксановой узнали из СМИ, а в самом минстрое никаких действий со стороны правоохранительных органов не было.

Рустам Аминев заявил «Ъ-Уфа», что поставить контрафактные аппараты УЗИ невозможно. «С контрафактным товаром даже не допустили бы до торгов. Мы все документы предоставляем. В России есть только два завода, которые производят подобное оборудование: питерский НИПК “Электрон” и Samsung, который локализовал здесь свое производство. По действующему законодательству, согласно постановлению правительства РФ №878, при участии в торгах предпочтение должно отдаваться местным производителям, что автоматически отсекает иностранных поставщиков»,— прокомментировал господин Аминев.

Он добавил, что по поводу аппаратов УЗИ в «Медтехнику» поступали запросы из прокуратуры Башкирии и республиканского УФАС, но никаких мер реагирования не последовало.

Информацию о своем задержании собеседник не подтвердил, отметив, что следственных действий в отношении него не проводилось.

Связаться с Инной Иксановой вчера не удалось.

Влада Шипилова, Булат Баширов

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