Брат за брата

Миша Скрипников живет в Мариуполе с родителями и двумя братьями, старшим и младшим. У мальчика острый лимфобластный лейкоз — болезнь коварная, и справиться с ней непросто. Она то отступает, то снова проявляется и с каждым разом становится все агрессивнее. Единственное спасение — трансплантация костного мозга от неродственного донора из-за границы. Но подбор и активация зарубежного донора вместе с доставкой трансплантата в клинику стоят непомерно дорого. У Мишиных родителей таких денег нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миша борется с лейкозом уже седьмой год. Болезнь тяжелая и коварная, то затихает, то нападает с новой силой

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Миша борется с лейкозом уже седьмой год. Болезнь тяжелая и коварная, то затихает, то нападает с новой силой

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

В семье Скрипниковых совсем недавно было все, что нужно людям для счастья: дом, сад и трое сыновей. Теперь дома больше нет.

— Стены-то стоят, но они худые, как решето. Вещи все пропали, мебель соседи порубили на растопку,— рассказывает Мишина мама Елена.— Жалко очень, но это все сейчас не главное. Главное, чтобы Миша поправился. Только это.

Тут разговор прерывается, потому что Елена плачет. Тихо, почти беззвучно.

— Мам, ты что? — волнуется Миша.— Мы построим новый дом, соберемся — папа, Саша, Яша и я — и построим!

Миша в семье по возрасту средний, Яша — младший, ему семь, а Александру 23 года.

Елена рассказывает, что Миша рос здоровым и активным:

— Он у нас такой «настоящий мальчик»: на рыбалку с отцом, жечь костер с братом, ходить в походы, гонять в футбол с ребятами — все это очень любит. Но сейчас даже ходить ему трудно, жалуется: «Мама, ножки очень болят!» А я говорю, что нужно бороться, сдаваться нельзя.

Миша борется уже седьмой год. Мальчик заболел, когда ему было три: неожиданно появилась слабость, поднялась температура. Думали сначала, что это реакция на прививку. Но недомогание не проходило, а анализы показали, что у Миши в крови очень мало тромбоцитов и крайне низкий гемоглобин. В детской больнице Донецка ребенку поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Назначили химиотерапию, и она помогла. Миша чувствовал себя хорошо, болей не было, слабость отступила, он помогал родителям по хозяйству, бегал с мальчишками во дворе.

Но в декабре 2021 года заболел ковидом, коварная Мишина болезнь воспользовалась этим и атаковала его с новой силой. Пришлось снова пройти химиотерапию, но на этот раз ее одной оказалось недостаточно. Врачи решили, что Мише необходима срочная трансплантация костного мозга. В марте прошлого года мальчика отправили на лечение в Москву, в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина. Стали искать для Миши донора. Из всей семьи самым подходящим оказался старший брат Саша.

— Миша старшего брата любит больше всех. Прямо восхищается,— улыбается Елена.— Наш папа иногда даже обижается: мол, уважать больше всех надо папу! Но это все, конечно, не всерьез.

Вот только Саша стать донором для брата не смог: его призвали, был ранен, на восстановление требовалось время, а времени у Миши не было совсем. Донором стала мама. 1 июня этого года Мише сделали пересадку костного мозга, оплатить ее помогли читатели Русфонда. Трансплантация прошла успешно, Мише стало лучше.

— Поехали домой, вернее, в село к бабушке. Поначалу было трудно, там же деревня, печное отопление, а Мише после операции нужны были чуть ли не стерильные условия, но мы справлялись,— говорит Елена.

Казалось, беда позади, но в декабре контрольное обследование показало, что у Миши снова случился рецидив. Теперь ему жизненно необходима повторная трансплантация костного мозга, но в России подходящего донора для Миши не нашли, нужно срочно искать генетического близнеца за рубежом. Но для того, чтобы его найти, сделать все необходимые анализы, доставить трансплантат в Москву и провести пересадку, требуется больше 2 млн руб. Государство эти расходы не оплачивает, а Мишины родители о таких деньгах даже помыслить не могут. Поэтому семья умоляет о помощи читателей Русфонда.

Давайте поможем Мише победить в его долгой борьбе с болезнью. Чтобы он смог в будущем вместе с братьями построить для семьи новый дом и вырастить новый сад.

Материал подготовлен с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Оксана Пашина, Москва

Для спасения Миши Скрипникова не хватает 984 800 руб. Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Учитывая диагноз, тяжелое течение болезни, Мише по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора из зарубежного регистра. Подбором, активацией донора и доставкой трансплантата в клинику занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова». Стоимость подбора, активации донора и доставки трансплантата 2 284 800 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 300 000 руб. Не хватает 984 800 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Мишу Скрипникова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Мишиной мамы — Елены Николаевны Скрипниковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).