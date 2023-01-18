Коммунисты присматриваются к мэрии

КПРФ начала подготовку к предстоящим в сентябре выборам мэра Москвы и уже обсуждает возможных кандидатов. Среди них как члены столичного горкома, так и представители федеральной верхушки партии. Наиболее вероятными претендентами источники “Ъ” называют депутатов Госдумы Дениса Парфенова и Вадима Кумина, а также первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина. Для последнего, по мнению собеседников “Ъ”, выборы мэра Москвы могут стать подготовительным этапом перед участием в президентской кампании 2024 года. Эксперт предупреждает, что, если господину Афонину не удастся выступить ярко, это может снизить его шансы стать преемником лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Афонин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Юрий Афонин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фамилии возможных кандидатов от КПРФ в мэры Москвы уже звучали в ряде СМИ. Например, «РИА Новости» со ссылкой на свои источники в партии недавно сообщило, что КПРФ обсуждает более десятка кандидатур. Среди них — глава Московского горкома и лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, депутаты Госдумы Вадим Кумин и Денис Парфенов, а также лишенный в прошлом году думского мандата экс-лидер столичных коммунистов Валерий Рашкин. А секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявлял тому же агентству, что среди потенциальных кандидатов коммунисты также рассматривают первого зампреда ЦК КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина.

Николай Зубрилин во вторник подтвердил “Ъ”, что все перечисленные партийцы обсуждаются в качестве возможных участников мэрских выборов-2023. По его словам, помимо вышеназванных политиков в этот список входят депутаты Мосгордумы Леонид Зюганов и Павел Тарасов, а также губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Впрочем, два источника “Ъ”, близкие к руководству КПРФ, утверждают, что реальный пул кандидатов гораздо уже: это в первую очередь Вадим Кумин, Денис Парфенов и Юрий Афонин. При этом господин Кумин, по словам одного из собеседников “Ъ”, не горит желанием участвовать в сентябрьской кампании. Менее вероятным, но возможным источники называют выдвижение Николая Зубрилина. Главная развилка, по их словам, заключается в том, будет ли принято решение проводить московскую кампанию отдельно или же «сшивать» ее с президентскими выборами-2024. Во втором случае как раз весьма вероятно выдвижение Юрия Афонина, поясняет один из собеседников “Ъ”: тогда выборы мэра Москвы могут стать для господина Афонина подготовительным этапом перед участием в президентской кампании. Сам Юрий Афонин в разговоре с “Ъ” не подтвердил и не опроверг свое возможное участие в выборах мэра Москвы, отметив только, что партия рассматривает на эту роль как московских политиков, так и фигуры из федерального руководства КПРФ.

Из названных коммунистами политиков в выборах мэра Москвы ранее участвовал только Вадим Кумин, занявший в 2018 году с 11,44% голосов второе место после действующего мэра Сергея Собянина. В 2013 году от КПРФ в мэры выдвигался первый зампред Госдумы Иван Мельников, уступивший в итоге с результатом 10,7% не только господину Собянину, но и кандидату от непарламентской оппозиции Алексею Навальному. Сам Сергей Собянин пока публично не объявлял о намерении переизбираться в 2023 году на очередной срок.

Что же касается стратегии Компартии в предстоящей кампании по выборам мэра, то, по словам Николая Зубрилина, бойкота этих выборов коммунистами, о котором успели сообщить некоторые СМИ, точно не будет: «КПРФ не намерена отступать ни при каких обстоятельствах». Как и на других федеральных и московских выборах последних лет, в ходе кампании по выборам мэра коммунисты снова намерены выступать против электронных технологий, применяемых при голосовании. Из числа тем, которые КПРФ намерена использовать в своей предвыборной кампании, акцент будет сделан на здравоохранении и образовании, а также на предоставлении жилья очередникам. «Мы будем поднимать и такие вопросы, как качество продуктов питания, цены на товары и услуги, продукты и лекарства. В приоритете забота о детях и старшем поколении, увеличение пенсий и пособий, социальная обеспеченность многодетных семей, поддержка материнства и детства»,— поделился с “Ъ” планами партии господин Зубрилин.

Политтехнолог Петр Милосердов считает, что в целом на предстоящих столичных выборах следует говорить не столько о реальной конкуренции с кандидатом от власти, сколько о проценте голосов, которые выдвиженец КПРФ может получить по итогам голосования. «Если взять эту четверку — Кумин, Парфенов, Зубрилин, Афонин, то встает вопрос, у кого из них наибольший интеграционный потенциал, кто сможет объединить не только голоса коммунистов, которых в Москве относительно мало, но и голоса либералов. Из перечисленной четверки такой потенциал выше у Парфенова и Кумина»,— полагает эксперт. Для Юрия Афонина Москва — «совершенно чужая территория», отмечает господин Милосердов, и участие в выборах мэра может стать для него рискованным: «Я не вижу в нем потенциала интегрировать голоса коммунистов, либералов, недовольных, а также тех, кто вообще не ходит на выборы. Если он выступит на этих выборах не очень ярко, это может повлиять на его шансы стать преемником Геннадия Зюганова». Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что для КПРФ выборы мэра Москвы никогда не были особенно принципиальными, поэтому на них коммунисты, по его мнению, и в 2023 году «будут отбывать номер». С другой стороны, Компартии важно протестировать, окончательно ли ушли в прошлое «золотые времена», когда она получала хорошие результаты в Москве, или солидаризация КПРФ с властью на грани растворения на фоне событий 2022 года не нанесла партии «особого репутационного ущерба» в глазах ее столичных избирателей.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров