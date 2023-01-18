Тут одним Ливаном не обсчитаешься

Европейские следователи прибыли в Бейрут для проведения серии допросов по делу о возможном хищении сотен миллионов долларов из Центрального банка Ливана на фоне краха финансовой системы страны. В преступлении подозревают управляющего ЦБ Рияда Саляме, который почти 30 лет находится на своем посту. Отдельное дело в отношении господина Саляме заведено в Ливане, однако до сих пор местные следователи даже не смогли добиться явки главы ЦБ на допрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рияд Саляме

Фото: Mohamed Azakir/File Photo, Reuters Рияд Саляме

Фото: Mohamed Azakir/File Photo, Reuters

Представители судебных органов Франции, Германии и Люксембурга прибыли в понедельник в Бейрут для расследования дела о хищении и отмывании средств управляющим Центральным банком Ливана Риядом Саляме и его братом Раджой. Они пытаются понять происхождение средств, которые были выведены из Ливана за границу на счета брокерской компании Forry, которая принадлежит Радже Саляме. Предполагается, что это деньги Центробанка Ливана.

Европейские следователи встретились в понедельник с генеральным прокурором Кассационного суда Ливана Гассаном Овейдатом, а также провели первые допросы свидетелей по делу. В частности, были заслушаны показания бывшего заместителя управляющего Банка Ливана Саада аль-Андари. Работа со свидетелями будет продолжаться до пятницы. После оценки информации, полученной в ходе допросов свидетелей, европейские и ливанские следователи определят сроки для следующего этапа работы по делу. Однако во вторник стало известно, что Ливан должен назначить нового прокурора по делу Саляме, который может отложить работу с европейскими коллегами до завершения собственного расследования. Между тем у здания Дворца правосудия в Бейруте, где работают европейские следователи, во вторник собрались десятки представителей ливанских общественных организаций, требующих не прекращать расследование коррупции в стране.

Рияд Саляме был назначен управляющим ЦБ Ливана в 1993 году и считается мировым рекордсменом на своем посту. Неудивительно, что за минувшие годы господин Саляме стал одной из самых влиятельных фигур в стране. По информации ливанских СМИ, многие политики и судьи обязаны ему назначением на свои посты, что затрудняет проведение каких-либо расследований по его делу, несмотря на накопившийся к нему ворох претензий. Если раньше имя Рияда Саляме связывали с возрождением финансовой системы Ливана после гражданской войны, то теперь его обвиняют в доведении ситуации в стране до беспрецедентных экономического и финансового кризисов. Валютные резервы ЦБ Ливана за 2019–2020 годы уменьшились на $31 млрд, ливанский фунт за последние три года обесценился более чем на 90%. Фактически Ливан стал государством-банкротом. Международные институты отказываются иметь дело с Бейрутом до реализации программы экономических реформ.

Между тем ливанцы оказались в бедственном положении: их банковские счета уже почти три года фактически заморожены, снять деньги можно лишь в ограниченном объеме и только в национальной валюте. И в это время выясняется, что Рияд Саляме и его родные переводили на свои счета за рубежом миллионы долларов. Первой расследование против главы ЦБ Ливана еще два года назад начала Швейцария. За ней последовали Франция и Люксембург. Позднее к ним, договорившись о координации следственных действий, присоединились еще несколько европейских стран. Была вскрыта сеть офшорных компаний, связанных с главой ЦБ Ливана и его родственниками, в том числе братом и сыном. В частности, в Швейцарии установили, что Рияд Салями взимал комиссионные за продажу государственных ценных бумаг коммерческим банкам, при этом значительная часть этих средств поступала не в ЦБ Ливана, а на счет брокерской компании Forry. Ее главным бенефициаром, по информации эмиратской газеты The National, выступали Раджа Саляме, Рияд Саляме и гражданка Украины Анна Косакова. Последняя, как утверждает агентство Reuters, воспитывает внебрачную дочь от Рияда Саляме.

Деньги проходили через банки Ливана, Швейцарии, Люксембурга, Кипра и оседали на счетах компаний, связанных с Риядом Саляме и его окружением. Однако полностью отследить путь денег так и не удалось. Речь идет о сотнях миллионов долларов. Так в ходе швейцарского расследования называлась цифра порядка $330 млн, которые использовались в том числе для покупки и аренды недвижимости в Западной Европе. По информации саудовской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат», сейчас в ходе допросов свидетелей выясняется происхождение $500 млн. Весной прошлого года в рамках расследования судебные власти Франции, Германии, Люксембурга, Монако и Бельгии заморозили €120 млн на счетах, принадлежащих Рияду и Радже Саляме.

Ливанские следователи также заинтересовались работой европейских коллег. Еще в феврале прошлого года прокурор провинции Горный Ливан Гада Аун выдала ордер на принудительный допрос Рияда Саляме. Она также наложила арест на его недвижимость и распорядилась о конфискации приобретенных им автомобилей класса люкс. Кроме того, господину Саляме был запрещен выезд за пределы страны. В марте после допроса был арестован Раджа Саляме, правда, спустя два месяца он был отпущен под залог. А вот попытки допросить или задержать главу ЦБ провалились, в том числе после вмешательства премьер-министра Ливана Наджиба Микати. По мнению главы правительства, расследование финансовых махинаций в банковской сфере «превратилось в популистское шоу и используется в интересах определенных политических кругов». Сам Рияд Саляме отрицает все обвинения в свой адрес, считая, что из него сделали «козла отпущения».

Марианна Беленькая