Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Европейским акциям газ на пользу

Международные инвесторы ожидают роста экономики

В январе ожидания международных инвесторов относительно перспектив мировой экономики заметно улучшились. В ожидании дальнейшего замедления инфляции в США и бурного роста экономики Китая управляющие снижают долю наличности в портфелях. Управляющие отдают предпочтение более дешевым европейским акциям, которые восстанавливают привлекательность на фоне падения цен на газ в регионе.

Фото: Staff, Reuters

Фото: Staff, Reuters

В начале 2023 года произошло сезонное улучшение ожиданий инвесторов относительно перспектив мировой экономики. Об этом свидетельствует опрос портфельных менеджеров, проведенный аналитиками Bank of America (BofA). В анкетировании приняли участие 286 портфельных управляющих, распоряжающихся активами на $772 млрд. По данным опроса, число управляющих, уверенных в том, что в ближайшие 12 месяцев темпы роста мировой экономики замедлятся, лишь на 50% превысило число тех, кто продолжает ждать ускорения темпов. Месяцем ранее пессимистов было на 69% больше.

Улучшению настроений способствует последняя статистика по инфляции в США (см. “Ъ” от 13 января). В декабре потребительские цены в стране выросли на 6,5%, что на 0,6 процентного пункта (п. п.) ниже показателя ноября. «Инфляционные пики позади, и впереди видится светлое будущее, которое, скорее всего, окажется совершенно иным для экономики: взлет инфляции во время процветания сменится депрессией экономики и цен»,— считает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Добавляет оптимизма инвесторам решение властей Китая постепенно отказаться от политики «нулевой терпимости» в отношении COVID-19. С декабря в стране был снят ряд ограничений на перемещения внутри страны, 8 января был отменен обязательный карантин для въезжающих из-за границы. «Сигналы из Китая о более мягких мерах в борьбе с коронавирусом могут стать стимулом для роста потребительской активности не только в Поднебесной, но и во всем мире за счет оптимизации логистических цепочек»,— отмечает Антон Прокудин. Не удивительно, что в таких условиях 91% портфельных менеджеров заявили, что ждут значительного роста экономики Китая. Оптимистичнее они не были ни разу за 16 лет опроса.

В таких условиях управляющие продолжили сокращать долю наличности в портфелях — по данным опроса BofA, за месяц она снизилась с 5,9% до 5,3%. Однако доля свыше 5% остается довольно высокой и свидетельствует о повышенной осторожности управляющих. Число портфелей, в которых такие инвестиции были ниже индикативного уровня, на 33% превысило число тех, у которых эта доля была выше. За месяц показатель вырос на 11 п. п., что в значительной степени связано с активными продажами американских акций. По данным BofA, число управляющих с долей таких бумаг в портфеле ниже индикативного уровня на 39% превышало число тех, у кого показатель был ниже. Всего за месяц число пессимистов выросло на 27 п. п.

Аналитики и инвесторы с опасением смотрят на американский рынок ввиду его высоких мультипликаторов и ищут более дешевые и перспективные рынки. В январе управляющие предпочитали компании стран Европы и развивающихся стран. Число управляющих, у которых вес таких акций в портфелях превысил индикативный уровень, на 4% и 26% превысило число тех, у кого он был ниже. За месяц показатели улучшились на 14 п. п. и 13 п. п. По мнению аналитика «КСП Капитал Управление активами» Михаила Беспалова, рост спроса на активы Европейского региона может быть связан с нереализовавшимися рисками, которые были заложены в их оценку. «Ситуация с ценами на энергоносители в Европе складывается не самым худшим образом — цена газа, выраженная в евро, вернулась на уровни сентября 2021 года. При этом уровень запасов газа в европейских хранилищах в начале 2023 года оставался комфортным, превышая 83% при целевом уровне в 80%»,— отмечает господин Беспалов.

Вместе с тем инвесторы выражают опасения в отношении геополитической ситуации в мире. Согласно опросу, 13% респондентов назвали этот риск ключевым с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики. По данным исследования, более 50% опрошенных считают, что военный конфликт между Россией и Украиной не закончится в 2023 году. Геополитическая повестка, как считает главный аналитик УК «Тринфико» Максим Васильев, может остаться одной из главных тем на долгие годы.

Виталий Гайдаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...