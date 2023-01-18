Европейским акциям газ на пользу

В январе ожидания международных инвесторов относительно перспектив мировой экономики заметно улучшились. В ожидании дальнейшего замедления инфляции в США и бурного роста экономики Китая управляющие снижают долю наличности в портфелях. Управляющие отдают предпочтение более дешевым европейским акциям, которые восстанавливают привлекательность на фоне падения цен на газ в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Staff, Reuters Фото: Staff, Reuters

В начале 2023 года произошло сезонное улучшение ожиданий инвесторов относительно перспектив мировой экономики. Об этом свидетельствует опрос портфельных менеджеров, проведенный аналитиками Bank of America (BofA). В анкетировании приняли участие 286 портфельных управляющих, распоряжающихся активами на $772 млрд. По данным опроса, число управляющих, уверенных в том, что в ближайшие 12 месяцев темпы роста мировой экономики замедлятся, лишь на 50% превысило число тех, кто продолжает ждать ускорения темпов. Месяцем ранее пессимистов было на 69% больше.

Улучшению настроений способствует последняя статистика по инфляции в США (см. “Ъ” от 13 января). В декабре потребительские цены в стране выросли на 6,5%, что на 0,6 процентного пункта (п. п.) ниже показателя ноября. «Инфляционные пики позади, и впереди видится светлое будущее, которое, скорее всего, окажется совершенно иным для экономики: взлет инфляции во время процветания сменится депрессией экономики и цен»,— считает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Добавляет оптимизма инвесторам решение властей Китая постепенно отказаться от политики «нулевой терпимости» в отношении COVID-19. С декабря в стране был снят ряд ограничений на перемещения внутри страны, 8 января был отменен обязательный карантин для въезжающих из-за границы. «Сигналы из Китая о более мягких мерах в борьбе с коронавирусом могут стать стимулом для роста потребительской активности не только в Поднебесной, но и во всем мире за счет оптимизации логистических цепочек»,— отмечает Антон Прокудин. Не удивительно, что в таких условиях 91% портфельных менеджеров заявили, что ждут значительного роста экономики Китая. Оптимистичнее они не были ни разу за 16 лет опроса.

В таких условиях управляющие продолжили сокращать долю наличности в портфелях — по данным опроса BofA, за месяц она снизилась с 5,9% до 5,3%. Однако доля свыше 5% остается довольно высокой и свидетельствует о повышенной осторожности управляющих. Число портфелей, в которых такие инвестиции были ниже индикативного уровня, на 33% превысило число тех, у которых эта доля была выше. За месяц показатель вырос на 11 п. п., что в значительной степени связано с активными продажами американских акций. По данным BofA, число управляющих с долей таких бумаг в портфеле ниже индикативного уровня на 39% превышало число тех, у кого показатель был ниже. Всего за месяц число пессимистов выросло на 27 п. п.

Аналитики и инвесторы с опасением смотрят на американский рынок ввиду его высоких мультипликаторов и ищут более дешевые и перспективные рынки. В январе управляющие предпочитали компании стран Европы и развивающихся стран. Число управляющих, у которых вес таких акций в портфелях превысил индикативный уровень, на 4% и 26% превысило число тех, у кого он был ниже. За месяц показатели улучшились на 14 п. п. и 13 п. п. По мнению аналитика «КСП Капитал Управление активами» Михаила Беспалова, рост спроса на активы Европейского региона может быть связан с нереализовавшимися рисками, которые были заложены в их оценку. «Ситуация с ценами на энергоносители в Европе складывается не самым худшим образом — цена газа, выраженная в евро, вернулась на уровни сентября 2021 года. При этом уровень запасов газа в европейских хранилищах в начале 2023 года оставался комфортным, превышая 83% при целевом уровне в 80%»,— отмечает господин Беспалов.

Вместе с тем инвесторы выражают опасения в отношении геополитической ситуации в мире. Согласно опросу, 13% респондентов назвали этот риск ключевым с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики. По данным исследования, более 50% опрошенных считают, что военный конфликт между Россией и Украиной не закончится в 2023 году. Геополитическая повестка, как считает главный аналитик УК «Тринфико» Максим Васильев, может остаться одной из главных тем на долгие годы.

Виталий Гайдаев