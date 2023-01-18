Долги и дети

Верховный суд РФ (ВС) решит, какие платежи обанкротившегося гражданина можно признать алиментами на содержание несовершеннолетнего ребенка, если официальное соглашение о них не заключалось. Нижестоящие суды решили, что в отсутствие письменного договора деньги не считаются алиментными платежами, но экс-супруга банкрота добилась передачи дела в экономколлегию ВС. Юристы говорят, что такие споры распространены и суды часто встают на сторону кредиторов. Но ВС, полагают эксперты, может отойти от формального подхода и изменить приоритеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ВС разберется с обоснованностью выплат детям гражданина-банкрота. В рамках дела о несостоятельности Владимира Серегина (признан банкротом в июне 2021 года) финансовый управляющий (ФинУ) Юлия Пустынникова оспорила платежи на 17,86 млн руб., которые должник совершил в пользу своей супруги Светланы с октября 2017 года по январь 2020 года. По версии ФинУ, спорные перечисления «совершены безвозмездно с целью причинения вреда кредиторам и злоупотреблением права».

Арбитражный суд Москвы в декабре 2021 года удовлетворил иск, отметив, что между супругами продолжались брачные отношения после формального развода, то есть бывшая жена была в курсе неплатежеспособности мужа. Довод Светланы Серегиной, назвавшей деньги «алиментными выплатами на обучение и содержание несовершеннолетней дочери», и то, что в их назначении указано «дарение близкому человеку», отклонили. Также суд отметил отсутствие соглашения об алиментах и их взыскания. Апелляция с кассацией согласились, добавив, что нет доказательств траты средств именно на ребенка.

Светлана Серегина обратилась в ВС с просьбой об отмене судебных актов. По словам заявительницы, суд не исследовал доводы об алиментном характере платежей и документы, подтверждающие расходование денег. Отсутствие письменного соглашения «не является основанием для освобождения должника от обязанности содержать несовершеннолетнего ребенка и уплачивать алименты», говорится в жалобе. Также госпожа Серегина считает, что размер платежей был «необходимым для поддержания достойного уровня жизни ребенка, удовлетворения ее разумных потребностей в материальном обеспечении» и «примерно соответствовал размеру алиментов», который бы взыскал суд. Дело в экономколлегию ВС 13 января передала ее председатель Ирина Подносова. Дата заседания не назначена.

Арбитражный управляющий Виктория Царевская отмечает, что выплаты в пользу родных, в том числе детей, встречаются в большинстве банкротных дел и «зачастую являются явно завышенными и необоснованными». Алименты нередко используются как средство вывода средств должника в процедуре банкротства физлиц, подтверждает управляющий партнер АБ «РИ-консалтинг» Елена Гладышева. По ее словам, соглашение об алиментах сейчас «на пике популярности» и заключается в 90% семейных споров и может быть «способом злоупотребления».

На практике суды часто встают на сторону кредиторов даже при наличии нотариально удостоверенного соглашения об алиментах, признавая его недействительным, уточняет младший партнер «Яковлев и партнеры» Денис Крауялис. Уплата алиментов в отсутствие соглашения — редкость, добавляет партнер МКА «Князев и партнеры» Оксана Туманова, суды обычно квалифицируют такие операции как дарение. Она подчеркивает, что «добровольная уплата алиментов влечет значительные риски для обоих родителей при возникновении спора».

В отказных определениях ВС ранее поддерживал позицию нижестоящих судов, что в отсутствие письменного подтверждения алиментных обязательств платежи на содержание детей не признают, говорит господин Крауялис. В делах об оспаривании алиментных соглашений с банкротом ВС также отмечал, что «сумма алиментов не должна явно превышать разумно достаточные потребности ребенка», а «сохранение прежнего уровня материального обеспечения, существенно превышающего установленные законом нормы, не может быть реализовано за счет кредиторов», добавляет госпожа Царевская.

Однако новое дело, где заявителем выступает бывшая супруга должника, может смягчить практику, полагают юристы. ВС может сформировать новый подход к алиментам, который не будет ограничиваться формальной оценкой обстоятельств, считает Денис Крауялис. По словам адвоката КА Delcredere Александра Спиридонова, важно проверить, на что именно тратились деньги, сумму и системность платежей. Также, говорит он, суды могут исследовать, не превышают ли алименты «достаточные потребности детей» и способность должника исполнить обязательства без причинения вреда кредиторам.

Екатерина Волкова, Анна Занина