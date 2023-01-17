«Дагомысское ДРСУ» подозревают в хищении 144 млн рублей при ремонте дороги в Сочи по нацпроекту

Должностных лиц компании «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» подозревают в хищении более 144 млн руб. при капремонте дороги, который осуществляли по нацпроекту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Предприятие выполняло ремонт «Автомобильной дороги подъезд к с. Харциз Первый, км 0+070 — км 3+105 в городе-курорте Сочи». Должностные лица компании внесли в акты о приемке выполненных работ заведомо ложные сведения об объемах фактически выполненных работ на общую сумму более 144 млн руб.

Материалы проверки прокуратура направила в УВД по Сочи. По результатам их рассмотрения 28 декабря 2022 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ГУП «Дагомысское ДРСУ» зарегистрировано в Сочи в 1994 году. Директором предприятия является Дмитрий Бекетов. В 2021 году выручка предприятия составила 1,5 млрд руб., убыток — 287,7 млн руб.

Татьяна Ручкина

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