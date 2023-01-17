Путин придал форуму «Россия — Исламский мир» федеральный статус

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Владимир Путин придал форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum» федеральный статус. Президент подписал указ, согласно которому форум будет проводится ежегодно, а главой оргкомитета мероприятия будет назначен господин Хуснуллин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Сегодня Президент своим указом придал форуму Федеральный статус и назначил меня Председателем оргкомитета. В ближайшие недели проведем первое заседание оргкомитета форума, на котором будет утвержден план мероприятий по его подготовке»,— говорится в сообщении вице-премьера в Telegram-канале.

Форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет в Казани 18-19 мая. До сегодняшнего указа мероприятие называлось KazanSummit. Оно проводится в Казани с 2009 года. В 2022 году в нем приняло участие 6,5 тысяч представителей из 64 стран.

Эрдни Кагалтынов