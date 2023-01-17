Проезд на Крымском мосту открыли после ремонтных работ

На Крымском мосту досрочно восстановлено движение машин, ограниченное ранее из-за ремонтных работ, сообщил Минтранс РФ.

По данным чиновников, проезд перекрывали на несколько часов для ремонта полос в сторону Кубани. «В 16:50 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами»,— отмечается в официальном Telegram-канале министерства.

В октябре прошлого года на автомобильной части Крымского моста, по версии Следственного комитета России, подорвали грузовой автомобиль, повредив дорожное полотно и спровоцировав пожар на идущем рядом грузовом поезде.

Монтаж первого пролета левой автодорожной части моста завершили 10 января. Всего на левой стороне транспортного перехода необходимо заменить четыре пролета.

Александр Дремлюгин, Симферополь