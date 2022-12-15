Глава Минцифры заявил о планах обязать Apple разрешать установку приложений не из App Store

Минцифры РФ готовит законопроект, обязывающий Apple загружать приложения не только из App Store, но и из сторонних источников, аналогичный европейской инициативе, о которой ранее писало Bloomberg. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев. По его словам, проект планируется ввести в Госдуму в первом квартале 2023 года.

«Мы сейчас будем готовить законопроект, аналогичный европейскому, по поводу того, что комиссия приняла Digital Markets Act, по которому обязала дать возможность и устанавливать приложения не из App Store, и оплачивать не из App Store... Мы такой законопроект тоже будем сейчас вносить — о том, что на территории Российской Федерации это тоже будет обязательно»,— сказал господин Шадаев журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По данным Bloomberg, сама Apple рассчитывает подготовить соответствующие изменения в 2023 году. Они могут быть доступны в обновлении операционной системы до версии iOS 17. Причиной для нововведений стали требования ЕС, в рамках которых технологические компании обязаны разрешить установку приложений из сторонних источников с 2024 года.

Дарья Эрозбек