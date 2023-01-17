Роскомнадзор составил протокол на «Уралхим» за утечку данных сотрудников

Роскомнадзор составил протокол в отношении компании «Уралхим», специализирующейся на производстве удобрений, за нарушение закона о персональных данных. Из картотеки Мирового суда Москвы следует, что административный протокол зарегистрирован 13 января.

Как уточнила «Интерфаксу» пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, протокол Роскомнадзора составлен в связи с размещением в Telegram-каналах базы данных сотрудников «Уралхима».

Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ, в соответствии с которой компании грозит наказание в виде штрафа в размере от 60 тыс. до 100 тыс. руб. Дата рассмотрения дела пока не назначена.