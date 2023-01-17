Россия ввела санкции против Евросоюза за подготовку украинских военных и поставку оружия

МИД России объявил об ответных мерах на девятый пакет санкций Евросоюза (ЕС). В ответ вводятся санкции против руководства силовых ведомств стран—членов ЕС, которые осуществляют подготовку украинской армии, а также против руководства коммерческих и государственных компаний, производящих и поставляющих вооружения и военную технику Украине.

Кроме того, ограничения вводятся в отношении отдельных граждан государств Евросоюза, «замеченных в систематической публичной антироссийской риторике», и отдельных депутатов Европарламента. Точный список пока не опубликован.

16 декабря ЕС опубликовал девятый пакет антироссийских санкций, в который вошли 141 физическое и 49 юридических лиц. Под ограничения, в частности, попали МКБ и Дальневосточный банк, Роскомнадзор, партии ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди». В санкционный список включены также подразделения российской армии, в том числе силы специальных операций и главного управления Генштаба ВС.