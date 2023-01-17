В отряде ЧВК «Вагнер» погиб осужденный за тройное убийство экс-атаман станицы Ладожской

В станице Ладожской Усть–Лабинского района пройдут похороны местного атамана Александра Ситавичуса, также известного как «Ладожский стрелок». Он отправился на спецоперацию в составе ЧВК «Вагнер» и погиб на Донбассе в канун Нового года, сообщает издание «Усть-Лабинск Инфо».

Александр Ситавичус в ночь на 31 декабря 2017 года и 33-летний житель Керчи Алексей Миронов поссорились с посетителями кафе «Огонек» станицы Ладожской. Во время конфликта они ушли, а позже вернулись с автоматом и ножом. Экс-атаман застрелил посетителя кафе и диджея, а после и сидящего в автомобиле 18-летнего незнакомого ему парня. Ситавичус спрятал оружие и боеприпасы в лесополосе, однако его и Алексея Миронова задержали.

В отношении экс-атамана возбудили уголовные дела за убийство трех человек и незаконный оборот оружия. Осенью 2019 года суд приговорил его к 21 году колонии строгого режима. Он пытался обжаловать приговор, и тогда суд счел смягчающим обстоятельством наличие у Ситавичуса благодарственного письма президента РФ «За активное участие в работе по укреплению дружбы между народами», медали от Минобороны «За возвращение Крыма» и то, что он является отцом четверых детей. Однако срок наказания подсудимым не смягчили.

На СВО бывший атаман отправился, чтобы получить помилование и вернуться к семье или погибнуть как герой. Теперь его похоронят на местном кладбище.

Татьяна Ручкина

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