Расстрелявшие из автомата людей на Кубани мужчины получили 36 лет колонии на двоих

Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор 35-летнему жителю Усть-Лабинского района Александру Ситавичусу и 33-летнему жителю Керчи Алексею Миронову, которые в ночь на 31 декабря 2017 года расстреляли из автомата людей возле кафе в станице Ладожской. Ситавичус признан виновным в убийстве трех человек общеопасным способом (п. п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ). Он приговорен к 21 году колонии строгого режима. Миронов осужден за пособничество в убийстве (ч. 5 ст. 33, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его суд приговорил к 15 годам. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Ранее “Ъ-Кубань” писал об этом инциденте. Как рассказали в СУ СК РФ по краю, все произошло в ночь на 31 декабря 2017 года. Мужчины отдыхали в кафе станицы Ладожской Усть-Лабинского района. Там между ними и группой других посетителей произошел конфликт. Участники драки нанесли друг другу побои, после чего Ситавичус с Мироновым ушли, но через некоторое время вернулись в кафе с автоматом, ножом и боеприпасами. Ситавичус, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу из автомата Калашникова, убив посетителя кафе и ди-джея. Вооруженный ножом Миронов в это время находился позади стрелка и обеспечивал его безопасность. После этого Ситавичус вышел на улицу и убил выстрелом из автомата сидящего в автомобиле 18-летнего незнакомого ему молодого человека. После этого стрелок спрятал оружие и боеприпасы в лесополосе. Мужчин задержали по горячим следам.

В июне этого года гособвинителю краевой прокуратуры удалось убедить коллегию присяжных заседателей в виновности подсудимых.

Дмитрий Михеенко