Андрей Голов может покинуть пост руководителя филиала «Россетей» в Тамбовской области

Руководитель филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» Андрей Голов может покинуть пост «по собственному желанию». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили источники в региональной власти и на профильном рыке области.

«Соответствующее заявление уже написано. У господина Голова не сложились отношения с главой региона Максимом Егоровым, да и финансовые показатели работы филиала вызывали вопросы»,- пояснил один из собеседников «Ъ-Черноземье». В самом филиале официально пока не стали подтверждать информацию о возможной смене руководства.

В конце прошлого года стало известно, что в Тамбовской области развивается конфликт между двумя крупными игроками местного энергорынка. Филиал «Россетей» «Тамбовэнерго» в суде потребовал взыскать с занимающейся передачей электроэнергии Тамбовской сетевой компании 500 млн руб. платежей, которые сам же перевел ей с начала года. Оппоненты госкомпании заявляли, что она якобы в одностороннем порядке денонсировала договор, и указывают на встречные претензии в 200 млн руб. Власти региона уверяли, что спор «не принесет рисков» для энергоснабжения региона. Вскоре исками «Тамбовэнерго» заинтересовалась ФАС.

Сергей Калашников, Андрей Цветков