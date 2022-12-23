ФАС изучает спор «Россетей» с местными энергетиками в Тамбовской области

Конфликт между двумя крупными игроками энергетического рынка в Тамбовской области перешел на стадию рассмотрения в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Ведомство начало расследование дела о нарушении антимонопольного законодательства по жалобе АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК, является основным поставщиком воды, тепла и электричества в области, а также региональным оператором по обращению с отходами) на действия филиала государственной электросетевой компании «Россети Центр»—«Тамбовэнерго», которые до этого стати предметом судебного разбирательства. Об этом сообщается в опубликованном УФАС приказе.

В ТСК, напомним, заявляют, что филиал «Россетей» якобы стал считать действовавший между совместно работающими на едином рынке электроэнергии и мощности организациями с 2008 года договор «незаключенным» и отозвал «подписанные ранее всеми сторонами» акты оказания услуг за первые пять месяцев 2022 года. В ТСК утверждают, что «Тамбовэнерго» после заявления о «незаключенности» договора якобы с 20 июня «прекратило оплату фактически оказанных услуг при получении в полном объеме товарной выручки от гарантирующих поставщиков». Сумму накопившегося долга в ТСК оценивают в 195 млн руб.

В филиале «Россетей» подали против ТСК иск о взыскании 508,8 млн руб., в которые вошли, по мнению истца, проведенные этой «смежной организации» платежи за оказание услуг по передаче электрической энергии с января по май 2022 года. Именно за этот период были отозваны акты.

Как сообщается в приказе УФАС о возбуждении дела, по предварительной оценке, действия филиала «Россетей» по «одностороннему решению об отказе от исполнения договора» привели к «ущемлению интересов ТСК» и «имеют выраженную направленность на злоупотребление обществом своим доминирующим положением».

«Возможность подобного поведения непосредственно связана с положением "Тамбовэнерго" на региональном рынке передачи электроэнергии. Данные действия направлены на создание препятствий смежной организации к доступу на товарный рынок услуг по передаче электрической энергии и устранение ее с этого с рынка. В них усматриваются признаки нарушения закона о защите конкуренции»,— отметили в УФАС

На фоне этого с конца октября по ноябрь филиал «Россетей» подал в Арбитражный суд Тамбовской области пять исков против УФАС с требованием признать «незаконным» несколько решений о привлечении госкомпании к административной ответственности. Суд пока не выносил по ним никаких вердиктов. По данным «Ъ-Черноземье», разбирательство по жалобе ТСК в УФАС было приостановлено на время рассмотрения этих исков в суде.

Подробнее о споре — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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