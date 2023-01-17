Нижегородская область вошла в тройку самых курящих регионов России

Около 188 тыс. пачек сигарет в расчете на тысячу жителей было продано в Нижегородской области за 2022 год, по данным национальной системы маркировки товаров «Честный знак». Регион занял третье место в России по этому показателю, уступив место только Магаданской области (132,7 тыс. пачек на тысячу жителей) и Камчатскому краю (118,9 тыс.).

Нижегородская область оказалась в пятерке регионов и по популярности сигарилл. За год здесь купили около 2,2 тыс. пачек на тысячу населения.

Ранее по итогам первого полугодия Нижегородская область занимала первое место в России по потреблению сигарет и по потреблению альтернативного табака – сигар, сигарилл, жевательного табака и других.

Анастасия Еремина