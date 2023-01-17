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Коммерсантъ FM
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Кадыров назвал экс-командующего Сухопутными войсками Болдырева «генералом бла-бла-бла»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал бывшего командующего Сухопутными войсками России Владимира Болдырева. Ранее господин Болдырев в интервью порталу НСН заявил, что глава Чечни не имеет права критиковать генерал-полковника Александра Лапина.

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Рамзан Кадыров в 2017 году

Рамзан Кадыров в 2017 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Болдырев в 2015 году

Владимир Болдырев в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

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Рамзан Кадыров в 2017 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Болдырев в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Хочу сказать насчет Болдырева. Он бла-бла-бла. Историю почитайте. Приволжский, Уральский округ. Почему его перевели? Он не справился. Я сам генерал Росгвардии. Я знаю о спецоперациях, войсковых операциях лучше, чем другие генералы. Может, я термины не знаю. Но кто критикует, должен посмотреть опыт, стаж работы. Меня еще не выгнали, не уволили, а его сразу перевели. Кто из нас лучше — генерал-полковник бла-бла-бла или генерал-полковник Кадыров»,— сказал глава Чечни во время стрима с министром республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым (видео размещено в Telegram-канале Рамзана Кадырова).

В опубликованной изданием «Грозный информ» стенограмме глава Чечни также говорит, что в 2004 году Владимира Болдырева, который тогда командовал войсками Северо-Кавказского военного округа, «как не состоявшегося командующего» понизили и перевели в другой штаб. Это, по словам господина Кадырова, произошло после нападения на Назрань боевиков Шамиля Басаева.

Генерал армии Владимир Болдырев прокомментировал РБК слова главы Чечни, отметив, что его не понижали. «Почему-то он не вспомнил 2008 год и принуждение Грузии к миру, вот этот момент он почему-то упустил совсем»,— сказал господин Болдырев.

Он еще раз подчеркнул, что Рамзан Кадыров не имел права критиковать генерал-полковника Александра Лапина. «Давать ему оценку, а тем более критиковать его могут только два человека — это министр и президент нашего государства. Никакие другие должностные лица не могут давать оценку. Все остальное — просто пустые слова или подковерная возня, которая, может быть, поощряется откуда-то со стороны»,— сказал Владимир Болдырев в беседе с РБК.

Генерал армии Владимир Болдырев в 2001–2002 годах командовал войсками Сибирского военного округа, а затем до 2004 года — войсками Северо-Кавказского военного округа. С середины июля 2004 года — Приволжско-Уральского военного округа. В 2008–2009 годах был командующим Сухопутными войсками. 1 января 2010 года написал рапорт об увольнении. Сейчас является одним из генеральных инспекторов Минобороны.

В октябре Рамзан Кадыров раскритиковал Александра Лапина, который тогда командовал войсками Центрального военного округа. Он обвинил генерал-полковника в недобросовестном отношении к своим обязанностям и сдаче Красного лимана в ДНР. Господин Кадыров заявил, что тот не выходил на связь и отсутствовал на боевых позициях. Глава Чечни также задался вопросом, почему командующий ЦВО получил награду за взятие Лисичанска, «в котором он даже не был». В январе господина Лапина назначили заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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