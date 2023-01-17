Инсталляцию «Два сердца» в честь Мариуполя уберут с Дворцовой площади 18 января

Установленную на Дворцовой площади арт-инсталляцию «Два сердца», посвященную побратимству Санкт-Петербурга и Мариуполя, демонтируют. Об этом в своих социальных сетях сообщила градозащитница Маргарита Николаева, соответствующий ответ она получила от городского комитета по благоустройству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В ведомстве пояснили, что установка конструкции носит временный характер и она не является объектом благоустройства. Демонтаж арт-объекта запланирован на 18 января.

Напомним, что в середине декабря школьница нанесла граффити на инсталляцию, которые легли в основу протокола о дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП).

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