В Прикубанском округе Краснодара ликвидируют несанкционированную свалку

В декабре 2022 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам рассмотрения проекта рекультивации незаконной свалки в районе улицы Нагорной в Прикубанском округе кубанской столицы. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Свалка появилась еще в 1975 году и официально действовала до 2000 года. Однако и после закрытия свалки сюда продолжали привозить мусор, по большей части строительный. Сейчас на свалке находится более 1 млн тонн отходов, площадь свалки достигает 108,7 тыс. кв. м.

Рекультивация будет проходить в рамках федерального проекта «Чистая страна» и предусматривает реализацию двух этапов — технического и биологического.

На первом этапе проведут земляные работы и перепланировку захороненного мусора, выполаживание и уплотнение откосов свалки, устройство пассивной системы сбора и утилизации свалочного газа. «На поверхности полигона установят рекультивационный экран из геосинтетических и минеральных материалов, будет сооружена система сбора фильтрата. Также на этом этапе запланирована инженерная подготовка территории: по западной и по северной сторонам предусмотрена земляная обваловка для отвода поверхностных вод»,— поясняет главный эксперт проекта Службы ГЭП по объектам культурного наследия и инженерно-технической инфраструктуры Главгосэкспертизы России Наталья Черкащенко.

На биологическом этапе проведут агротехнические и фитомелиоративные работы с целью восстановления нарушенных земель. Кроме того, будут созданы три скважины для наблюдения за качеством поземных вод.

Маргарита Синкевич

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