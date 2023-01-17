Число госпитализаций с коронавирусом в России увеличилось за сутки на 141%

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России за сутки увеличилось на 4042, умерли 45 заболевших. Число госпитализаций за сутки составило 877, что на 141,6% больше, чем днем ранее (363), сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Москве — 1124 случая. В пятерку по числу суточных заражений также вошли Санкт-Петербург (663), Свердловская область (194), Самарская область (174) и Удмуртская республика (125). Число госпитализаций увеличилось в 66 регионах России, уменьшилось в 10, в 9 субъектах не изменилось.

За прошедшую неделю, с 8 по 15 января, число новых случаев инфекции увеличилось на 40,5%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей — на 32,1%. В Роспотребнадзоре объяснили «Ъ» такие показатели возвращением россиян с новогодних каникул и назвали этот период «своеобразным мини-сентябрем» с эпидемиологической точки зрения. В надзорной службе добавили, что «через неделю-другую» заболеваемость должна стабилизироваться и далее пойти на спад, «если не вмешаются какие-то новые факторы».

Подробнее о росте заболеваемости COVID-19 в РФ — в материале «COVID-19 вернулся с каникул».

Эрдни Кагалтынов