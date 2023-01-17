В 2022 году цены на потребительские товары в Ростовской области выросли на 12%

Стоимость потребительских товаров и услуг в Ростовской области за 12 месяцев 2022 года увеличилась на 12%, сообщает Ростовстат.

Согласно информации ведомства, продовольственные товары в среднем подорожали на 11%. Из продуктов питания больше всего в цене прибавили рыба и морепродукты — 17%, масло сливочное — 15%, молоко и молочная продукция — 14%, хлеб и хлебобулочные изделия — 13%.

Инфляция цен непродовольственных товаров составила 13%. Наибольший рост стоимости в данной категории показали моющие и чистящие средства — 27%, электротовары и бытовые приборы — 20%, медикаменты — 10%, табачные изделия — 10%.

В категории платных услуг населению рост оценили в 11%. Больше всего подорожало страхование — 43%. Цены на туристические услуги выросли на 27%. На 18% подорожали услуги по дошкольному воспитанию.

В 2021 году потребительская инфляция в категории продовольственных товаров составила 9%. Цены на непродовольственные товары выросли на 7%, а услуги населению — на 11%.

Анастасия Назарова