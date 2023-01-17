Задержанный за злоупотребление полномочиями сотрудник МЧС в Удмуртии возглавлял ремонтно-технический центр ведомства

Сотрудник ГУ МЧС Удмуртии, задержанный ранее по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), оказался начальником ремонтно-технического центра. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, мужчина за денежное вознаграждение привлекал своих сотрудников к работам по модернизации региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом выполнять данные работы должна была фирма-подрядчик, исполняющая контракты. Как ранее сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике, руководителем организации являлся родственник задержанного.

В настоящее время следственные действия продолжаются.